Teamviewer sieht mit Umsatzzahlen 2025 die Prognose als erfüllt an

09.01.26 08:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,06 EUR 0,30 EUR 5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Teamviewer hat den Pro-forma-Umsatz nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr währungsbereinigt um rund 5 Prozent auf etwa 767 Millionen Euro gesteigert. Damit sei die selbst gesteckte Prognosespanne erfüllt worden, teilte der im MDAX und TecDAX notierte Softwarehersteller mit. Diese gab Teamviewer mit 766 bis 785 Millionen Euro an. Den IFRS-Umsatz gab Teamviewer mit rund 747 Millionen Euro an.

Der wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg währungsbereinigt um rund 2 Prozent zum Vorjahr auf etwa 760 Millionen Euro. Dies stehe "ebenfalls im Einklang mit der Prognose", erklärte Teamviewer.

Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von "rund 44 Prozent" für 2025 bestätigte das Unternehmen.

Die vorläufigen vollständigen Ergebnisse für das abgelaufene Jahr sollen am 10. Februar vorgelegt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 02:26 ET (07:26 GMT)

