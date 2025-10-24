TeamViewer Aktie
Marktkap. 1,04 Mrd. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer von 14 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gesenkten Wachstumsziele für 2025 und 2026 im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts gingen auf ein schwächeres Wachstum bei der übernommenen 1E zurück, schrieb Gustav Froberg in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er hatte so etwas schon befürchtet, als er die Aktie wegen der als teuer empfundenen Übernahme im Dezember 2024 abgestuft hat. Die weiteren Wachstumsaussichten seien mit hohen Unsicherheiten behaftet. Froberg senkte seine Schätzungen, hält die Aktie aber weiter für günstig bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,70 €
|Abst. Kursziel*:
64,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,45%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
