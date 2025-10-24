DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,78 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.745 +1,3%Euro 1,1626 +0,0%Öl 65,81 +0,2%Gold 4.070 -0,2%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus
Top News
Nvidia betritt das Straßenrennen der Zukunft! Vom Chipgiganten zum Robotaxi-Pionier! Nvidia betritt das Straßenrennen der Zukunft! Vom Chipgiganten zum Robotaxi-Pionier!
Gerresheimer-Aktie aber erholt: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Drei-Millionen-Umsatz wohl falsch verbucht Gerresheimer-Aktie aber erholt: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Drei-Millionen-Umsatz wohl falsch verbucht
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
6,73 EUR +0,10 EUR +1,51 %
STU
Marktkap. 1,04 Mrd. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TeamViewer Hold

08:26 Uhr
TeamViewer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer von 14 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gesenkten Wachstumsziele für 2025 und 2026 im Rahmen des jüngsten Quartalsberichts gingen auf ein schwächeres Wachstum bei der übernommenen 1E zurück, schrieb Gustav Froberg in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er hatte so etwas schon befürchtet, als er die Aktie wegen der als teuer empfundenen Übernahme im Dezember 2024 abgestuft hat. Die weiteren Wachstumsaussichten seien mit hohen Unsicherheiten behaftet. Froberg senkte seine Schätzungen, hält die Aktie aber weiter für günstig bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Hold

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,70 €		 Abst. Kursziel*:
64,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,45%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

