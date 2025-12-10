Enel Aktie
Marktkap. 88,56 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,00 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Enel dürfte der Investorentag im Februar neue Impulse liefern./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,65 €
|Abst. Kursziel*:
7,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,29%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
