DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
10,94 EUR +0,18 EUR +1,65 %
STU
9,98 CHF +0,27 CHF +2,82 %
BRX
Marktkap. 160,35 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Barclays Capital

Santander Overweight

11:46 Uhr
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,94 EUR 0,18 EUR 1,65%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Geschäftszielen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Effizienz sei der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch. Die Aussagen hierzu und ein Gewinnziel von 20 Milliarden Euro im Jahr 2028 seien besser als die Markterwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,91 €		 Abst. Kursziel*:
3,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
10,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:46 Santander Overweight Barclays Capital
11:41 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
23.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

dpa-afx Investorentag Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an
dpa-afx WDH/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Santander stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
Benzinga Insights into Banco Santander Q4 Earnings
