Barclays Capital

Santander Overweight

11:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Geschäftszielen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Effizienz sei der Schlüssel zum Erfolg, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch. Die Aussagen hierzu und ein Gewinnziel von 20 Milliarden Euro im Jahr 2028 seien besser als die Markterwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:16 / GMT

