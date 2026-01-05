DAX 25.042 -0,3%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.956 -1,5%Euro 1,1672 -0,1%Öl 60,96 +0,9%Gold 4.430 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
DAX 2026 im Fokus: Chancen durch Konjunktur, Risiken durch Geopolitik DAX 2026 im Fokus: Chancen durch Konjunktur, Risiken durch Geopolitik
Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Zalando-Aktie Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Zalando-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
10,16 EUR -0,09 EUR -0,90 %
STU
10,16 EUR +0,02 EUR +0,20 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 151,29 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Sector Perform

13:26 Uhr
Santander Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,16 EUR -0,09 EUR -0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Sector Perform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
10,19 €		 Abst. Kursziel*:
-16,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
10,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,31%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

13:26 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
18.12.25 Santander Halten DZ BANK
05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen für Santander-Aktie Luft nach oben
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Erste Group Bank-Aktie: Santander-Töchter in Polen darf übernommen werden
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones Santander-Aktie mit Plus: Finanzhaus verkauft weitere Aktien an polnischer Bank für 408 Mio Euro
Benzinga If You Invested $1000 In Banco Santander Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga How Is The Market Feeling About Banco Santander SA?
Benzinga A Look Into Banco Santander Inc&#39;s Price Over Earnings
Benzinga Price Over Earnings Overview: Banco Santander
Zacks Banco Santander (SAN) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga If You Invested $1000 In Banco Santander Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Financial Times Santander executive accused of fraud being probed by Brazil’s central bank
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Banco Santander Chile Stock?
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen