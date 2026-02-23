DAX25.054 +0,3%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl70,98 -0,3%Gold5.187 +0,8%
Investorentag

Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an

25.02.26 09:56 Uhr
Santander erhöht Ziele: Gewinn soll bis 2028 kräftig wachsen - Aktie gefragt | finanzen.net

Die spanische Großbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,80 EUR 0,15 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich seines Investorentags am Mittwoch in London mit. Zudem will Santander-Chefin Ana Botin einen größeren Anteil des Überschusses für Dividenden und Aktienrückkäufe verwenden: Vom Gewinn des Jahres 2027 sollen 35 Prozent als Dividende fließen. Weitere 15 Prozent will Santander in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

Um den Gewinn zu steigern, soll die Zahl der Kunden von zuletzt rund 180 Millionen auf mehr als 210 Millionen im Jahr 2028 wachsen. Auch dadurch will die größte spanische Bank ihre relativen Kosten weiter senken: Am Ende der Periode sollen die Kosten dann nur noch 36 Prozent der Bankerträge aufzehren. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll zugleich auf mehr als 20 Prozent steigen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren die Kosten der Bank 41,2 Prozent der Erträge aufgefressen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital betrug 16,3 Prozent.

Die Santander-Aktie notiert in Madrid zeitweise 1,76 Prozent höher bei 10,84 Euro.

/stw/stk

LONDON/MADRID (dpa-AFX)

