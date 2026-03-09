DAX 23.910 +2,1%ESt50 5.819 +2,4%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2125 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.888 +3,3%Euro 1,1656 +0,2%Öl 90,90 +1,2%Gold 5.191 +0,9%
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nordex-Aktie klettert: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie klettert: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
9,94 EUR +0,21 EUR +2,14 %
STU
9,03 CHF +0,48 CHF +5,60 %
BRX
Marktkap. 140,65 Mrd. EUR

KGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Barclays Capital

09:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,94 EUR 0,21 EUR 2,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen. Sollte der Krieg im Nahen Osten nicht länger anhalten, gehörten Santander zu ihren Favoriten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,83 €		 Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,82%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

09:11 Santander Overweight Barclays Capital
04.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
27.02.26 Santander Buy UBS AG
26.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

