Santander Aktie
Marktkap. 140,65 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen. Sollte der Krieg im Nahen Osten nicht länger anhalten, gehörten Santander zu ihren Favoriten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,83 €
|Abst. Kursziel*:
29,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,82%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|09:11
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets