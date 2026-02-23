DAX25.089 +0,4%Est506.156 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1782 +0,1%Öl71,10 -0,2%Gold5.175 +0,6%
Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu

25.02.26 10:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,89 EUR 0,24 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern. Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich seines Investorentags am Mittwoch in London mit. Analysten hatten bisher im Schnitt lediglich knapp 19 Milliarden Euro gerechnet.

Zudem will Santander-Chefin Ana Botin einen größeren Anteil des Überschusses für Dividenden und Aktienrückkäufe verwenden: Vom Gewinn des Jahres 2027 sollen 35 Prozent als Dividende fließen. Weitere 15 Prozent will Santander in den Rückkauf eigener Aktien stecken. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Santander-Anteile verteuerten sich im frühen Handel um bis zu drei Prozent auf 10,97 Euro. Damit beendete das Papier die jüngste kleine Korrektur nach dem Anfang Februar erreichten Mehrjahreshoch von 11,26 Euro endgültig, innerhalb der die Aktie zeitweise wieder unter die 10-Euro-Marke gefallen war.

Die spanische Großbank gehörte in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von 80 Prozent zu den größten Gewinnen unter den europäischen Bank- und Standardwerten. Mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Euro ist die Santander zudem die wertvollste Bank der Eurozone.

Um den Gewinn zu steigern, soll die Zahl der Kunden von zuletzt rund 180 Millionen auf mehr als 210 Millionen im Jahr 2028 wachsen. Auch dadurch will die größte spanische Bank ihre relativen Kosten weiter senken: Am Ende der Periode sollen die Kosten dann nur noch 36 Prozent der Bankerträge aufzehren. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll zugleich auf mehr als 20 Prozent steigen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren die Kosten der Bank 41,2 Prozent der Erträge aufgefressen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital betrug 16,3 Prozent./stw/stk/mis

