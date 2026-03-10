DAX 23.590 -0,2%ESt50 5.749 -0,8%MSCI World 4.373 -1,2%Top 10 Crypto 9,1445 -1,9%Nas 22.384 -1,5%Bitcoin 60.822 +0,0%Euro 1,1516 -0,3%Öl 99,61 +6,4%Gold 5.102 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS mehrheitlich gefragt: Das treibt die Kurse an Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS mehrheitlich gefragt: Das treibt die Kurse an
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
9,61 EUR -0,26 EUR -2,67 %
STU
8,26 GBP -0,27 GBP -3,17 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 144,62 Mrd. EUR

KGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Outperform

18:31 Uhr
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,61 EUR -0,26 EUR -2,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach einer Investorenveranstaltung von 12,25 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen niedrigerer Betriebskosten sowie höherer Kernerträge rechne er nun für 2028 mit einem höheren bereinigten Vorsteuergewinn als zuvor, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte ist weiterhin zuversichtlich, dass die spanische Bank ihre jüngst bekannt gegebenen Kostenziele erreichen kann./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 10:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 10:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Outperform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
9,64 €		 Abst. Kursziel*:
29,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
9,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

18:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
14:36 Santander Buy UBS AG
10.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
04.03.26 Santander Overweight Barclays Capital
27.02.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

wikifolio Hochtief: Viel Positives bereits im Kurs?
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
dpa-afx WDH 2/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an
dpa-afx WDH/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
Zacks Are Investors Undervaluing Banco Santander (SAN) Right Now?
Benzinga How Is The Market Feeling About Banco Santander SA?
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In Banco Santander 5 Years Ago Would Be Worth Today
Business Times Societe Generale expands Japan credit business with Santander, UBS hires
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen