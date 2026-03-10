Santander Aktie
Marktkap. 144,62 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach einer Investorenveranstaltung von 12,25 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen niedrigerer Betriebskosten sowie höherer Kernerträge rechne er nun für 2028 mit einem höheren bereinigten Vorsteuergewinn als zuvor, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte ist weiterhin zuversichtlich, dass die spanische Bank ihre jüngst bekannt gegebenen Kostenziele erreichen kann./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 10:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Outperform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
9,64 €
|Abst. Kursziel*:
29,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
9,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
