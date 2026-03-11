DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2390 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
Enel Aktie

9,43 EUR -0,08 EUR -0,88 %
9,40 EUR -0,04 EUR -0,42 %
Marktkap. 96,02 Mrd. EUR

KGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624

ISIN IT0003128367

Symbol ESOCF

Enel Hold

Enel S.p.A.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Versorger habe sich im Rahmen des Kapitalmarkttages höhere Wachstumsziele gesetzt als gedacht, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Daraus resultierten neue Schätzungen für 2026 am Mittelpunkt der Zielrange und für 2028 am unteren Ende./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,41 €		 Abst. Kursziel*:
6,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,07%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12:31 Enel Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
24.02.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
23.02.26 Enel Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Enel S.p.A.

finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start im Minus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Start
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt mittags zu
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
reNEWS Enel lifts investment to €53bn for 2026-28 plan
Zacks All You Need to Know About Enel (ENLAY) Rating Upgrade to Buy
Zacks What Makes Enel SpA (ENLAY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Here's Why Enel SpA (ENLAY) is a Great Momentum Stock to Buy
reNEWS Enel buys 51MW German wind portfolio
Zacks Enel (ENLAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Enel (ENLAY) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Enel (ENLAY) This Year?
