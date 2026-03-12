DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7095 +6,0%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
Linde Aktie

432,80 EUR +7,60 EUR +1,79 %
STU
496,52 USD +6,04 USD +1,23 %
BTT
Marktkap. 198,44 Mrd. EUR

KGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

14:01 Uhr
Linde Outperform
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
432,80 EUR 7,60 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 490,41		 Abst. Kursziel*:
9,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 496,52		 Abst. Kursziel aktuell:
8,15%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 536,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

