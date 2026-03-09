Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100 aktuell

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,73 Prozent leichter bei 24.533,58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,776 Prozent auf 24.771,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.965,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.522,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.809,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,425 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.687,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.196,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.596,02 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,67 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.289,23 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 1,93 Prozent auf 168,12 USD), Linde (+ 1,84 Prozent auf 490,41 USD), Walmart (+ 1,49 Prozent auf 125,33 USD), Exelon (+ 1,31 Prozent auf 49,48 USD) und Palantir (+ 1,25 Prozent auf 153,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Old Dominion Freight Line (-6,64 Prozent auf 176,24 USD), Intel (-5,69 Prozent auf 45,25 USD), Baker Hughes (-5,21 Prozent auf 55,90 USD), IDEXX Laboratories (-4,88 Prozent auf 571,21 USD) und MercadoLibre (-4,88 Prozent auf 1.680,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38.649.093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,915 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,93 Prozent gelockt.

