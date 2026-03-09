DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin60.947 +0,2%Euro1,1519 -0,3%Öl100,5 +7,3%Gold5.091 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv Netflix-Aktie vor Kurssprung? Darum sehen Analysten das Scheitern des Warner-Deals positiv
Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

12.03.26 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
49,37 EUR -0,34 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
42,03 EUR 0,12 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IDEXX Laboratories
514,00 EUR -0,40 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,47 EUR -1,88 EUR -4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,35 EUR 0,25 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,44 EUR -0,54 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Linde plc
428,40 EUR 15,40 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.453,00 EUR -47,80 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,94 EUR -1,54 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
159,00 EUR -0,20 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
133,74 EUR 3,04 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
145,46 EUR 3,10 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
117,80 EUR -1,55 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
107,88 EUR 1,10 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.533,6 PKT -431,4 PKT -1,73%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,73 Prozent leichter bei 24.533,58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,776 Prozent auf 24.771,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24.965,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.522,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.809,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,425 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.687,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25.196,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.596,02 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,67 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.289,23 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 1,93 Prozent auf 168,12 USD), Linde (+ 1,84 Prozent auf 490,41 USD), Walmart (+ 1,49 Prozent auf 125,33 USD), Exelon (+ 1,31 Prozent auf 49,48 USD) und Palantir (+ 1,25 Prozent auf 153,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Old Dominion Freight Line (-6,64 Prozent auf 176,24 USD), Intel (-5,69 Prozent auf 45,25 USD), Baker Hughes (-5,21 Prozent auf 55,90 USD), IDEXX Laboratories (-4,88 Prozent auf 571,21 USD) und MercadoLibre (-4,88 Prozent auf 1.680,00 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38.649.093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,915 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,93 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Baker Hughes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baker Hughes

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baker Hughes

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen