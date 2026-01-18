DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.579 -1,3%Euro1,1629 +0,4%Öl63,79 -0,6%Gold4.667 +1,6%
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Anstehende Bilanzen

20. Januar 2026: Netflix. Zum Ausblick

22. Januar 2026: Intel

28. Januar 2026: Corning

28. Januar 2026: Tesla

28. Januar 2026: Microsoft

28. Januar 2026: Meta Platforms

28. Januar 2026: IBM

29. Januar 2026: STMicroelectronics

29. Januar 2026: Honeywell

29. Januar 2026: SAP

29. Januar 2026: Apple

02. Februar 2026: Palantir

02. Februar 2026: Walt Disney

03. Februar 2026: PayPal

03. Februar 2026: AMD

04. Februar 2026: Uber

04. Februar 2026: QUALCOMM

04. Februar 2026: Alphabet

04. Februar 2026: Arm Holdings

05. Februar 2026: Strategy

05. Februar 2026: Reddit

10. Februar 2026: Robinhood

12. Februar 2026: Rivian

12. Februar 2026: Coinbase

12. Februar 2026: Pinterest

24. Februar 2026: Lucid

25. Februar 2026: NVIDIA

26. Februar 2026: NEL

04. Februar 2026: QUALCOMM

Redaktion finanzen.net


