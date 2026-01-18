Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:
Anstehende Bilanzen
20. Januar 2026: Netflix. Zum Ausblick
22. Januar 2026: Intel
28. Januar 2026: Corning
28. Januar 2026: Tesla
28. Januar 2026: Microsoft
28. Januar 2026: Meta Platforms
28. Januar 2026: IBM
29. Januar 2026: STMicroelectronics
29. Januar 2026: Honeywell
29. Januar 2026: SAP
29. Januar 2026: Apple
02. Februar 2026: Palantir
02. Februar 2026: Walt Disney
03. Februar 2026: PayPal
03. Februar 2026: AMD
04. Februar 2026: Uber
04. Februar 2026: QUALCOMM
04. Februar 2026: Alphabet
04. Februar 2026: Arm Holdings
05. Februar 2026: Strategy
05. Februar 2026: Reddit
10. Februar 2026: Robinhood
12. Februar 2026: Rivian
12. Februar 2026: Coinbase
12. Februar 2026: Pinterest
24. Februar 2026: Lucid
25. Februar 2026: NVIDIA
26. Februar 2026: NEL
