NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,93 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 235,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 190,53
|Abst. Kursziel*:
23,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 188,20
|Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 239,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG