NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien-Sparplan
159,94 EUR -0,46 EUR -0,29 %
STU
188,20 USD -0,15 USD -0,08 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,93 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
159,94 EUR -0,46 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 190,53		 Abst. Kursziel*:
23,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 188,20		 Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

