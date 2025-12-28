UBS AG

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne

