Deutsche Börse Aktie

WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

16:11 Uhr
Deutsche Börse AG
219,60 EUR 11,20 EUR 5,37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier der Deutschen Börse von 270 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Philipp Häßler am Freitag. Die Prognose habe der Börsenbetreiber bestätigt. Die Bewertung sei attraktiv. Die Aktie habe seit ihrem Allzeithoch 2025 etwa 30 Prozent verloren. Die Investorenängste, dass die Börse größere Umsatzanteile aufgrund von KI verlieren werde, seien u?bertrieben./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
219,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
219,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

16:11 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
10:16 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
12.02.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.02.26
finanzen.net Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagmittag stärker
finanzen.net Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Freitagvormittag ins Plus
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
