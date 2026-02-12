Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 36,96 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier der Deutschen Börse von 270 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Philipp Häßler am Freitag. Die Prognose habe der Börsenbetreiber bestätigt. Die Bewertung sei attraktiv. Die Aktie habe seit ihrem Allzeithoch 2025 etwa 30 Prozent verloren. Die Investorenängste, dass die Börse größere Umsatzanteile aufgrund von KI verlieren werde, seien u?bertrieben./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
219,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
219,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|16:11
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16:11
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|16:11
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research