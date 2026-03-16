freenet Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 12,76
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Equal Weight
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
26,62 €
|Abst. Kursziel*:
20,21%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
27,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|10:16
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
|26.02.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG