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Barclays Capital

freenet Equal Weight

10:16 Uhr
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
26,62 €		 Abst. Kursziel*:
20,21%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,04%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

10:16 freenet Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 freenet Halten DZ BANK
06.03.26 freenet Sell UBS AG
26.02.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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