DAX 24.149 +0,3%ESt50 5.960 +0,3%MSCI World 4.592 +0,1%Top 10 Crypto 9,6235 +1,5%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.395 +0,1%Euro 1,1779 -0,2%Öl 96,44 +1,7%Gold 4.815 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester -- Asien: Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON: Wandelanleihe -- Daikin, Quantentitel, TSMC, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

freenet Aktie

Kaufen
Verkaufen
freenet Aktien-Sparplan
27,22 EUR -0,18 EUR -0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,19 Mrd. EUR

KGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z2ZZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FRTAF

Deutsche Bank AG

freenet Buy

10:41 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
27,22 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 34,80 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen sein, beim bereinigten operativen Ergebnis drohe aber ein Rückgang um 13 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Diese Entwicklung müsse der Mobilfunkanbieter erklären./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,98 €		 Abst. Kursziel*:
24,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,44%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

10:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:41 freenet Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

Dow Jones Optionen in Prüfung freenet-Aktie unbeeindruckt: Börsengang für Wachstumstreiber Waipu.tv wird diskutiert freenet-Aktie unbeeindruckt: Börsengang für Wachstumstreiber Waipu.tv wird diskutiert
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag
dpa-afx Freenet prüft für waipu.tv strategische Optionen - Auch Börsengang möglich
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen
EQS Group EQS-News: freenet unterstützt strategische Optionen für seine TV-Streaming- und Aggregationsplattform wai-pu.tv, die von den Minderheitsaktionären der Exaring AG initiiert wurden
finanzen.net freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Nachmittag auf rotes Terrain
EQS Group EQS-News: freenet to support strategic options for its TV streaming and aggregation platform waipu.tv initiated by Exaring AG’s minority shareholders
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: freenet confirms preliminary results for the 2025 financial year, proposed dividend per share of EUR 2.07 and guidance for the 2026 financial year
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, buy
EQS Group EQS-News: freenet increases dividend to EUR 2.07 and achieves record growth in postpaid customers and IPTV EBITDA
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen