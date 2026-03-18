Barclays Capital

freenet Equal Weight

09:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktie sei aus Investmentsicht in den vergangenen 12 bis 18 Monaten schwerer einzuschätzen, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag. Der Experte senkte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters in diesem Jahr um vier Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images