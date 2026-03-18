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Barclays Capital

freenet Equal Weight

09:51 Uhr
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Aktie sei aus Investmentsicht in den vergangenen 12 bis 18 Monaten schwerer einzuschätzen, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag. Der Experte senkte die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Mobilfunkanbieters in diesem Jahr um vier Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
26,84 €		 Abst. Kursziel*:
11,77%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

09:51 freenet Equal Weight Barclays Capital
08:36 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 freenet Halten DZ BANK
06.03.26 freenet Sell UBS AG
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EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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