HSBC Aktie
Marktkap. 261,46 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach einer Kapitalmarktveranstaltung der Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das Treffen mit dem Finanzvorstand sei von Zuversicht hinsichtlich der Ertragsaussichten im gesamten Bankgeschäft und einem anhaltenden Engagement in puncto Kostenkontrolle geprägt gewesen, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,11 £
|Abst. Kursziel*:
14,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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