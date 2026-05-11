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Symbol HBCYF

Barclays Capital

HSBC Overweight

15:56 Uhr
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,17 EUR -0,13 EUR -0,86%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach einer Kapitalmarktveranstaltung der Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das Treffen mit dem Finanzvorstand sei von Zuversicht hinsichtlich der Ertragsaussichten im gesamten Bankgeschäft und einem anhaltenden Engagement in puncto Kostenkontrolle geprägt gewesen, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,11 £		 Abst. Kursziel*:
14,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

15:56 HSBC Overweight Barclays Capital
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07.05.26 HSBC Neutral UBS AG
06.05.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 HSBC Neutral UBS AG
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