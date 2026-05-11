Barclays Capital

HSBC Overweight

15:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC nach einer Kapitalmarktveranstaltung der Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das Treffen mit dem Finanzvorstand sei von Zuversicht hinsichtlich der Ertragsaussichten im gesamten Bankgeschäft und einem anhaltenden Engagement in puncto Kostenkontrolle geprägt gewesen, schrieb Aman Rakkar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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