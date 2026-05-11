UBS AG

Boeing Buy

12:46 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 285 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Zahl der Flüge des Transportflugzeugs Dreamlifter habe sich im April - verglichen mit dem Vormonat - verlangsamt, schrieb Gavin Parsons am Montagabend. Die vom UBS Evidence Lab erfassten Dreamlifter-Flüge wiesen seit jeher eine enge Korrelation mit den Produktionszahlen des Großraumfliegers 787 auf, denn der Flugzeugbauer transportiere Bauteile der 787 in diesen umgebauten 747-Frachtflugzeugen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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