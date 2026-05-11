Warburg Research

RENK Buy

12:31 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rüstungsunternehmens seien wie von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Damit sei das obere Ende der bestätigten Jahreszielspannen für Umsatz und Ergebnis erreichbar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG