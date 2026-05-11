RENK Aktie
Marktkap. 4,81 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Rüstungsunternehmens seien wie von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Damit sei das obere Ende der bestätigten Jahreszielspannen für Umsatz und Ergebnis erreichbar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,74 €
|Abst. Kursziel*:
40,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,59%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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