Barclays Capital

TAG Immobilien Overweight

12:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Soo-Huynh sah am Dienstag eine kleine Überraschung in der bestätigten Zielsetzung für das operative Ergebnis (FFO 1). Sie verwies auf Verzögerungen beim Erwerb von Mietwohnungen in Polen. TAG rechne zwar mit einem Abschluss noch im zweiten Quartal, dies aber wohl eher später im Juni. Unter diesen Umständen drohe die Kennziffer FFO eher zum unteren Ende der Zielspanne zu tendieren. Das Management habe aber wohl konservativ geplant./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien