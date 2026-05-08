TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Soo-Huynh sah am Dienstag eine kleine Überraschung in der bestätigten Zielsetzung für das operative Ergebnis (FFO 1). Sie verwies auf Verzögerungen beim Erwerb von Mietwohnungen in Polen. TAG rechne zwar mit einem Abschluss noch im zweiten Quartal, dies aber wohl eher später im Juni. Unter diesen Umständen drohe die Kennziffer FFO eher zum unteren Ende der Zielspanne zu tendieren. Das Management habe aber wohl konservativ geplant./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,71 €
|Abst. Kursziel*:
17,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
14,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,87%
|
Analyst Name:
Celine Soo-Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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