TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,97 Mrd. EURKGV 25,58
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
17,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,54 €
|Abst. Kursziel*:
11,33%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
15,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,40%
|
Analyst Name:
Celine Soo-Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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