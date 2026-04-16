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Marktkap. 2,97 Mrd. EUR

KGV 25,58
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WKN 830350

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Symbol TAGOF

Barclays Capital

TAG Immobilien Overweight

08:01 Uhr
TAG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
15,96 EUR 0,54 EUR 3,50%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Overweight

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,54 €		 Abst. Kursziel*:
11,33%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
15,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,40%
Analyst Name:
Celine Soo-Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

08:01 TAG Immobilien Overweight Barclays Capital
02.04.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.26 TAG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
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