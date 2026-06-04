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ISIN US68389X1054

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Symbol ORCL

Deutsche Bank AG

Oracle Buy

13:26 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
202,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die traditionell extrem hohen Vorbestellungen sowie die Saisonalität im Lizenzengeschäft im vierten Geschäftsquartal hätten ihre historische Bedeutung verloren, schrieb Brad Zelnick in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Der Fokus habe sich in Richtung der Abarbeitung des hohen Auftragsbestands im Bereich Cloud (OCI) verschoben, dem er das fünfte Quartal in Folge eine Geschäftsbeschleunigung prognostiziert./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 236,34		 Abst. Kursziel*:
26,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 234,10		 Abst. Kursziel aktuell:
28,15%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 248,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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