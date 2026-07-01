Deutsche Bank AG

GSK Hold

12:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten dürfte die seit Langem bestehende Diskrepanz zwischen dem mittelfristigen Ausblick des Pharmakonzerns und den Konsensschätzungen aufrechterhalten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei ein klarer, wenn auch geringfügig negativer Aspekt./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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