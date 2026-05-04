GSK Aktie
Marktkap. 87,87 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2750 auf 2630 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte in einer am Dienstag vorliegenden Studie dar, warum er daran glaubt, dass die nächsten drei Monate für den britischen Pharmakonzern reich an Kurstreibern werden. Neuigkeiten zum Produktportfolio sollten demnach dazu beitragen, dass das Vertrauen der Anleger in die Aktien wieder größer wird. Er kürzte aber etwas seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2031 wegen seiner Annahmen für Medikamente mit auslaufendem Patentschutz./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Outperform
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,30 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
18,62 £
|Abst. Kursziel*:
41,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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