Bernstein Research

GSK Outperform

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2750 auf 2630 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte in einer am Dienstag vorliegenden Studie dar, warum er daran glaubt, dass die nächsten drei Monate für den britischen Pharmakonzern reich an Kurstreibern werden. Neuigkeiten zum Produktportfolio sollten demnach dazu beitragen, dass das Vertrauen der Anleger in die Aktien wieder größer wird. Er kürzte aber etwas seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2031 wegen seiner Annahmen für Medikamente mit auslaufendem Patentschutz./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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