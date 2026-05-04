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Bernstein Research

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14:21 Uhr
GSK Outperform
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2750 auf 2630 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte in einer am Dienstag vorliegenden Studie dar, warum er daran glaubt, dass die nächsten drei Monate für den britischen Pharmakonzern reich an Kurstreibern werden. Neuigkeiten zum Produktportfolio sollten demnach dazu beitragen, dass das Vertrauen der Anleger in die Aktien wieder größer wird. Er kürzte aber etwas seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2031 wegen seiner Annahmen für Medikamente mit auslaufendem Patentschutz./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 13:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Outperform

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,30 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
18,62 £		 Abst. Kursziel*:
41,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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