Springer Nature Aktie
Marktkap. 4,02 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis sei stärker gewesen als erwartet, schrieb Steve Liechti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Segment Forschung liefen die Geschäfte des Wissenschaftsverlags weiter gut./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,20 €
|Abst. Kursziel*:
53,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,96%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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