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Barclays Capital

Springer Nature Overweight

14:51 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 24,00 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag schlage sich recht gut, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,00 €		 Abst. Kursziel*:
24,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,38%
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

14:51 Springer Nature Overweight Barclays Capital
06.08.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
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