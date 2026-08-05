Springer Nature Aktie
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Marktkap. 3,76 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
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Springer Nature Overweight
14:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
20,10 EUR 0,36 EUR 1,82%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 24,00 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag schlage sich recht gut, schrieb Nick Dempsey am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,80 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,38%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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