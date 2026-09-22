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Symbol AAPL

AI Analyse

UBS AG

Apple Neutral

20:16 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
296,20 EUR -0,45 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihm vorliegende Statistiken zur weltweiten iPhone-Verfügbarkeit aus. Den Markt in China außen vor gelassen, ähnelten die Wartezeiten denen aus dem Vorjahr./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 337,49		 Abst. Kursziel*:
-12,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 337,11		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,19%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 317,93

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