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Eni Aktie

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Marktkap. 68,14 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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WKN 897791

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

14:46 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
24,26 EUR 0,19 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,22 €		 Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
24,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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