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McDonalds Aktie

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Marktkap. 155,61 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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WKN 856958

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Symbol MCD

AI Analyse

UBS AG

McDonalds Buy

15:06 Uhr
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
210,60 EUR 1,50 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 238,32		 Abst. Kursziel*:
34,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 239,45		 Abst. Kursziel aktuell:
33,64%
Analyst Name:
Dennis Geiger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 317,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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