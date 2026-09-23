McDonalds Aktie
Marktkap. 155,61 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
AI Analyse
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Buy
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 238,32
|Abst. Kursziel*:
34,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 239,45
|Abst. Kursziel aktuell:
33,64%
|
Analyst Name:
Dennis Geiger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 317,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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