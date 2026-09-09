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AI Analyse

DZ BANK

Dürr Halten

11:51 Uhr
Dürr Halten
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Dürr von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt schrieb am Donnerstag zwar von einem hohen Bewertungsabschlag der Aktien des Anlagenbauers. Für eine Erholung brauche der Wert aber dynamischere Fundamentaldaten. /rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Halten

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
16,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
16,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

11:51 Dürr Halten DZ BANK
12.08.26 Dürr Buy Warburg Research
07.08.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
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