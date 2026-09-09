Dürr Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
AI Analyse
Dürr Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Dürr von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Holger Schmidt schrieb am Donnerstag zwar von einem hohen Bewertungsabschlag der Aktien des Anlagenbauers. Für eine Erholung brauche der Wert aber dynamischere Fundamentaldaten. /rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Halten
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
16,28 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
16,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
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|Dürr Halten
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|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
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|Deutsche Bank AG
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