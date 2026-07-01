Dürr Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr anlässlich der anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das aktuelle Kursniveau preise für die Zeit nach 2026 ein Negativ-Wachstum ein, was er trotz des aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfelds für zu konservativ halte, schrieb Philippe Lorrain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Anlagenbauer dürfte weiterhin auf einem guten Weg sein, seine Ziele zu erreichen./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
18,16 €
|Abst. Kursziel*:
103,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
18,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
103,30%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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