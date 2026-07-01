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Symbol NEMTF

UBS AG

Nemetschek SE Sell

13:46 Uhr
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem Abschluss der HCSS-Übernahme berücksichtige er diese nun in seinem Bewertungsmodell für den Bausoftware-Spezialisten, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Deren von Nemetschek erwarteter Beitrag zum Konzernumsatz berücksichtige Auswirkungen notwendiger Abschreibungen bisher nicht. Zudem verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Sell

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
56,20 €		 Abst. Kursziel*:
-5,69%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
55,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

13:46 Nemetschek Sell UBS AG
15.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
02.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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