Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,5 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem Abschluss der HCSS-Übernahme berücksichtige er diese nun in seinem Bewertungsmodell für den Bausoftware-Spezialisten, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Deren von Nemetschek erwarteter Beitrag zum Konzernumsatz berücksichtige Auswirkungen notwendiger Abschreibungen bisher nicht. Zudem verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Sell
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
56,20 €
|Abst. Kursziel*:
-5,69%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
55,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|15.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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