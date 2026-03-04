Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,82 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 137,50 auf 74,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die KI-Verdrängungssorgen der Anleger seien beim Bausoftwarespezialisten durchaus berechtigt, schrieb Michael Briest am Mittwochabend. Die breite Angebotspalette in Design, Bau und Gebäudemanagement sowie die bereits installierte Basis seien zwar klare Vorteile, nun müsse aber in KI investiert werden - wohl zulasten der Margen und auch in geringerem Maße des Wachstums. Briest hält nicht nur den Bereich Media, sondern auch das gealterte Design-Portfolio für verwundbar./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Neutral
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,40 €
|Abst. Kursziel*:
9,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,98%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|13:31
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG