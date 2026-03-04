DAX 24.251 +0,2%ESt50 5.882 +0,2%MSCI World 4.492 +0,1%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.730 +0,5%Euro 1,1621 -0,1%Öl 83,51 +1,1%Gold 5.165 +0,5%
Nemetschek Aktie

67,90 EUR -1,40 EUR -2,02 %
STU
Marktkap. 7,82 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

UBS AG

Nemetschek SE Neutral

13:31 Uhr
Nemetschek SE Neutral
Nemetschek SE
67,90 EUR -1,40 EUR -2,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 137,50 auf 74,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die KI-Verdrängungssorgen der Anleger seien beim Bausoftwarespezialisten durchaus berechtigt, schrieb Michael Briest am Mittwochabend. Die breite Angebotspalette in Design, Bau und Gebäudemanagement sowie die bereits installierte Basis seien zwar klare Vorteile, nun müsse aber in KI investiert werden - wohl zulasten der Margen und auch in geringerem Maße des Wachstums. Briest hält nicht nur den Bereich Media, sondern auch das gealterte Design-Portfolio für verwundbar./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 22:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Neutral

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,98%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

