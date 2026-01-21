Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,86 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137,50 Euro belassen. Der auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen soliden Jahresschluss hingelegt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege über den Erwartungen, während die Margen diese knapp verfehlt hätten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Neutral
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
137,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
77,00 €
|Abst. Kursziel*:
78,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
74,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
84,44%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
