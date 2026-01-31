DAX24.614 +0,3%Est505.944 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -9,2%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.313 +0,6%Euro1,1866 +0,1%Öl66,05 -6,6%Gold4.707 -3,3%
Nemetschek-Aktie erholt nach positiver Analystenstimme

02.02.26 10:06 Uhr
Nemetschek-Aktie schießt nach Kaufempfehlung nach oben | finanzen.net

Die Aktien von Nemetschek haben sich am Montag nach einer Analystenempfehlung durch die Bank of America erholt.

Der Kurs des Softwareunternehmens, das auf die Braubranche spezialisiert ist, legte auf XETRA zuletzt um 2,70 Prozent auf 75,95 Euro zu, nachdem der Kurs am Freitag erneut auf das tiefste Niveau seit November 2023 gefallen war.

Software-Aktien wie die von Nemetschek SE stehen teils seit Monaten unter Druck, da Investoren Konkurrenz durch günstige KI-Anwendungen fürchten.

Die US-Investmentbank drehte nun aber ihre Einschätzung für Nemetschek vom negativen "Underperform" in ein "Buy". Analyst Victor Cheng argumentiert, dass das Unternehmen "an der Zukunft baut". Er sieht aktuell eine attraktive Einstiegsmöglichkeit wegen Chancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Bereits für 2026 rechnet er damit, dass aus der Tochter Bluebeam eine zunehmend wichtige Einnahmequelle wird. Er gibt vor diesem Hintergrund auch seine bisher vorsichtige Haltung zur Sparte "Design" mit Lösungen für Architekten auf.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
29.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

