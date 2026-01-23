DAX 24.901 +0,2%ESt50 5.948 -0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,52 -2,3%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.063 +1,5%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,42 +0,2%Gold 5.084 +2,0%
Nemetschek Aktie

Nemetschek Aktien-Sparplan
82,60 EUR +5,20 EUR +6,72 %
STU
Marktkap. 8,98 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
WKN 645290

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
82,60 EUR 5,20 EUR 6,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Joseph George setzte die Papiere des Bausoftwarespezialisten am Freitagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Dabei stehen sie nun neben SAP als weiterer Softwarewert mit guten Aussichten für einige Jahre. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,60 €		 Abst. Kursziel*:
43,60%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
82,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

19.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
17.12.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nemetschek auf 'Overweight' und Empfehlungsliste
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag um Nulllinie
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Freitagmittag ein
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag gestärkt
dpa-afx Markterholung geht an SAP-Aktie vorbei - Analyst sieht Stimmung am Boden
finanzen.net TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
