Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 90 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Joseph George setzte die Papiere des Bausoftwarespezialisten am Freitagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Dabei stehen sie nun neben SAP als weiterer Softwarewert mit guten Aussichten für einige Jahre. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,60 €
|Abst. Kursziel*:
43,60%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
82,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)