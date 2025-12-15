DAX 24.115 +0,2%ESt50 5.732 +0,3%MSCI World 4.391 +0,0%Top 10 Crypto 11,54 +0,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.959 -1,1%Euro 1,1720 -0,2%Öl 60,32 +2,5%Gold 4.314 +0,3%
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Nemetschek Aktie

Marktkap. 10,75 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Johannes Schaller schaute zurück auf die Unternehmenskommentare während der jüngsten Berichtssaison der Bausoftwarebranche. Er blieb am Dienstag weiter sehr selektiv und präferiert PTC, Autodesk und Mensch und Maschine vor Dassault, Hexagon und Nemetschek./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek Hold

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
92,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
92,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,31%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

10:56 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nemetschek Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Plus
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag fester
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
