Nemetschek Aktie
Marktkap. 10,75 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Johannes Schaller schaute zurück auf die Unternehmenskommentare während der jüngsten Berichtssaison der Bausoftwarebranche. Er blieb am Dienstag weiter sehr selektiv und präferiert PTC, Autodesk und Mensch und Maschine vor Dassault, Hexagon und Nemetschek./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Hold
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
92,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
92,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,31%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
122,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|10:56
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)