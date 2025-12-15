Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Hold

10:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Johannes Schaller schaute zurück auf die Unternehmenskommentare während der jüngsten Berichtssaison der Bausoftwarebranche. Er blieb am Dienstag weiter sehr selektiv und präferiert PTC, Autodesk und Mensch und Maschine vor Dassault, Hexagon und Nemetschek./ag/tav

