International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 19,14 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,52 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:21
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
