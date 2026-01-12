DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.040 +0,2%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.724 -0,1%Euro 1,1644 +0,0%Öl 64,95 -0,8%Gold 4.627 +0,9%
Heute im Fokus
DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert
Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht
International Consolidated Airlines Aktie

4,76 EUR +0,07 EUR +1,47 %
STU
4,45 CHF +0,05 CHF +1,18 %
BRX
Marktkap. 21,63 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Barclays Capital

International Consolidated Airlines Equal Weight

08:46 Uhr
International Consolidated Airlines Equal Weight
International Consolidated Airlines S.A.
4,76 EUR 0,07 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Während er für Lufthansa und Air France-KLM mit "Underweight" nun skeptisch ist, bleibt er bei IAG neutral./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Equal Weight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
4,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:46 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

dpa-afx Unwetterwarnungen Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Start des Montagshandels zurück
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks IAG Closes Acquisition of Mines D'Or Orbec, Expands Portfolio
Zacks BA vs. RTX: Which Aerospace-Defense Stock Is a Smarter Option?
MotleyFool What Has BA Stock Done For Investors?
Zacks IAG or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Benzinga Jim Cramer Turns Bullish On Boeing&#39;s Comeback, Says He&#39;s &#39;Leaning&#39; Towards &#39;Monstrous 2026&#39; For BA
Zacks BA vs. GD: Who's the Clear Leader in the Defense Modernization Boom?
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
