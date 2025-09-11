International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,41 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 370 auf 380 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Equal Weight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3,80 £
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,39 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:01
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|20.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|20.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research