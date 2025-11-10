DAX23.927 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,19 +0,8%Gold4.081 +2,0%
Analystenbewertung

IAG-Titel gefragt: JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet

10.11.25 09:34 Uhr
IAG-Aktie höher: Comeback am Himmel? JPMorgan erwartet Gewinnsprung bei IAG | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,32 EUR 0,12 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. International Consolidated Airlines ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan.

Die IAG-Aktie gewinnt in London zeitweise 3,88 Prozent auf 3,80 GBP.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumRatingAnalyst
09:01International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
08:31International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
08:01International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025International Consolidated Airlines BuyDeutsche Bank AG
