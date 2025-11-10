IAG-Titel gefragt: JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen.
Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. International Consolidated Airlines ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan.
Die IAG-Aktie gewinnt in London zeitweise 3,88 Prozent auf 3,80 GBP.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.2025
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
