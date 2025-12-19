DAX24.235 +0,2%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.303 +3,3%Euro1,1716 -0,1%Öl59,85 +0,2%Gold4.329 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX tastet sich auf grünes Terrain vor Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX tastet sich auf grünes Terrain vor
Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht Krypto-Hammer: Warum Tom Lee Bitcoin bald bei 250.000 US-Dollar und Ethereum bei 62.000 US-Dollar sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kaufempfehlungen KW 51

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

19.12.25 11:53 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -
Wer­bung

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 25/51: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Platz 15: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Platz 14: UBS

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com

Platz 13: Sanofi

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 12: Fresenius

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius

Wer­bung

Platz 11: Novartis

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com

Platz 10: Novo Nordisk

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 9: IONOS

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von IONOS von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: Netflix

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: XanderSt / Shutterstock.com

Platz 7: BASF

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Wer­bung

Platz 6: thyssenkrupp nucera

Deutsche Bank Research hat thyssenkrupp nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp nucera

Platz 5: Douglas

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lma_ss / Shutterstock.com

Platz 4: Rheinmetall

Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 3: Siemens Energy

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 2: FedEx

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FedEx nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 1: Nike

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, peterschreiber.media/ shutterstock.com