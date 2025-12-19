Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 14: UBS
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Sanofi
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Fresenius
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 11: Novartis
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Novo Nordisk
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 9: IONOS
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von IONOS von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Netflix
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: BASF
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 6: thyssenkrupp nucera
Deutsche Bank Research hat thyssenkrupp nucera von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 11 Euro gesenkt. Zur Analyse
Platz 5: Douglas
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall anlässlich des geplanten Verkaufs der Autozuliefersparte auf "Overweight" mit einem Kursziel auf 2060 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: Siemens Energy
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 2: FedEx
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FedEx nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 1: Nike
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Zur Analyse
