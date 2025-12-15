DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
Top News
Roboter, Chips, Politik: Welche Aktien vom neuen „Physical‑AI“-Boom profitieren! Roboter, Chips, Politik: Welche Aktien vom neuen „Physical‑AI“-Boom profitieren!
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA
Novartis Aktie

Marktkap. 213,84 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
Deutsche Bank AG

Novartis Buy

10:41 Uhr
Novartis Buy
Novartis AG
Novartis AG
115,95 EUR 2,95 EUR 2,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
108,66 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,56 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

10:41 Novartis Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Novartis Neutral UBS AG
21.11.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 Novartis Underweight Barclays Capital
Nachrichten zu Novartis AG

