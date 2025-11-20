Novartis Aktie
Marktkap. 209,04 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Underweight" belassen. Den Schweizer stehe ein Jahr wichtiger Studienergebnisse bevor, schrieb Shirley Chen am Freitag nach der jährlichen "Meet the management"-Veranstaltung in London. Gerade im Bereich Neurologie verstärke man sich durch Zukauf, wenn die ausstehende Genehmigung erfolgt. Zunächst stehe aber das Herzmittel Pelacarsen im Fokus./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 03:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
