DAX 23.681 +0,5%ESt50 5.774 +0,6%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 9,9150 +1,1%Nas 22.374 +1,2%Bitcoin 64.137 -1,4%Euro 1,1518 +0,1%Öl 102,3 +1,3%Gold 5.017 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Aktien von Leonardo und Iveco im Fokus: EU genehmigt Milliardenübernahme Aktien von Leonardo und Iveco im Fokus: EU genehmigt Milliardenübernahme
Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
185,88 EUR +0,58 EUR +0,31 %
STU
214,13 USD +4,21 USD +2,01 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 145,87 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

12:36 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
185,88 EUR 0,58 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 213,47		 Abst. Kursziel*:
28,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 214,13		 Abst. Kursziel aktuell:
28,43%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 274,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

12:36 Boeing Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Boeing Outperform Bernstein Research
06.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Langfristige Investition Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Montagabend fester
finanzen.net NYSE-Handel: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus
WH SelfInvest Börse aktuell: Ölmarkt, Fed-Zinsen und neue Impulse bei Nvidia, Micron & Bitcoin
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben
Zacks Boeing (BA) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
MotleyFool SpaceX, Boeing, and Lockheed Will Take America Back to the Moon -- but Not Just Yet
MotleyFool Despite 311 Pages of Criticism, NASA Still Won't Cancel the Boeing Starliner
Benzinga Boeing Shares Lower As Rework On 737 MAX Jets Could Delay Deliveries
New York Times Boeing Says Wiring Issue Will Delay Some 737 Max Deliveries
Zacks Boeing Stock Rises 13.2% in 3 Months: Is There More Room for Growth?
Zacks Boeing (BA) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
MotleyFool Boeing Sends Liquid Robots to Defend Japan
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen