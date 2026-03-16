Boeing Aktie
Marktkap. 145,87 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 213,47
|Abst. Kursziel*:
28,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 214,13
|Abst. Kursziel aktuell:
28,43%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 274,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|12:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital