Walmart Aktie
Marktkap. 883,69 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Seth Sigman verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von dem Handelskonzern ein solides erstes Quartal. Er sieht moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen, getragen von Marktanteilsgewinnen, Fortschritten bei Schlüsselinitiativen sowie der starken Margendynamik - trotz der höheren Kraftstoffkosten./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 132,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 130,43
|Abst. Kursziel*:
1,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 129,15
|Abst. Kursziel aktuell:
2,21%
|
Analyst Name:
Seth Sigman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|14:51
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.