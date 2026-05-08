Walmart Aktie

109,74 EUR -0,90 EUR -0,81 %
STU
129,15 USD -1,23 USD -0,94 %
BTT
Marktkap. 883,69 Mrd. EUR

KGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

Barclays Capital

Walmart Overweight

14:51 Uhr
Walmart Overweight
109,74 EUR -0,90 EUR -0,81%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Seth Sigman verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von dem Handelskonzern ein solides erstes Quartal. Er sieht moderates Aufwärtspotenzial gegenüber den Marktschätzungen, getragen von Marktanteilsgewinnen, Fortschritten bei Schlüsselinitiativen sowie der starken Margendynamik - trotz der höheren Kraftstoffkosten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 132,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 130,43		 Abst. Kursziel*:
1,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 129,15		 Abst. Kursziel aktuell:
2,21%
Analyst Name:
Seth Sigman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

14:51 Walmart Overweight Barclays Capital
04.05.26 Walmart Buy UBS AG
23.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

