DAX 24.219 -0,5%ESt50 5.874 -0,6%MSCI World 4.755 -0,1%Top 10 Crypto 10,31 +0,2%Nas 26.247 +1,7%Bitcoin 68.925 -1,3%Euro 1,1769 +0,0%Öl 104,4 +4,2%Gold 4.683 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie in Grün: Flugriese streicht Verbindung zwischen Bremen und Frankfurt - Swiss streicht Stellen Lufthansa-Aktie in Grün: Flugriese streicht Verbindung zwischen Bremen und Frankfurt - Swiss streicht Stellen
Intel-Rally unter Vorbehalt: Warum die Bank of America trotz Kurssprungs skeptisch bleibt Intel-Rally unter Vorbehalt: Warum die Bank of America trotz Kurssprungs skeptisch bleibt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
322,20 EUR +0,90 EUR +0,28 %
STU
378,37 USD +2,57 USD +0,68 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 76,77 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

Barclays Capital

FedEx Overweight

13:21 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
322,20 EUR 0,90 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien böten trotz solider Entwicklung weiter gute Chancen, schrieb Analyst Brandon Oglenksi am Sonntag. Die jüngsten Diskussionen um Amazons Logistikangebot an andere Unternehmen seien eher Lärm um Nichts als ein Risiko./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 378,58		 Abst. Kursziel*:
18,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 378,37		 Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

13:21 FedEx Overweight Barclays Capital
05.05.26 FedEx Buy UBS AG
16.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 FedEx Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Freitagabend mit Aufschlag
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx reagiert am Freitagnachmittag positiv
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus
dpa-afx Aktien von DHL, UPS, FedEx & Co. sacken ab: Amazon öffnet Logistiknetzwerk für andere Firmen
finanzen.net Schwacher Handel in New York: S&P 500 mit Abgaben
finanzen.net Börse New York: S&P 500 notiert im Minus
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Zacks Fast-paced Momentum Stock FedEx (FDX) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Zacks.com featured highlights include FedEx, Tapestry, Celestica and Vertiv
Benzinga FedEx Stock Rebounds After Drop As Amazon Push Raises Competition Concerns
Zacks Are Transportation Stocks Lagging FedEx (FDX) This Year?
Business Times FedEx, UPS shares sink on ‘watershed’ Amazon logistics move
MarketWatch Amazon is taking on FedEx and UPS. That may not be so simple.
Benzinga FedEx Stock Is Under Pressure Today: What&#39;s Happening?
Zacks FedEx (FDX) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen