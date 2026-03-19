FedEx Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei insgesamt besser als gedacht ausgefallen, schrieb Brandon Oglenski am Freitag. Der Ausblick erscheine konservativ, auch wenn der Druck durch Treibstoffpreise in Betracht gezogen werden müsse./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 450,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 356,11
|Abst. Kursziel*:
26,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 382,00
|Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
|
Analyst Name:
Brandon Oglenski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 424,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|11:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
